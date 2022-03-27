Kapital Bank снизил ставку по внутренней ипотеке
Kapital Bank предлагает всем, кто хочет приобрести дом или квартиру, внутренний ипотечный кредит на выгодных условиях. Желающие купить жилье могут взять ипотечный кредит под 5% годовых. Данный ипотечный продукт на сегодняшний день является самым выгодным на рынке, воспользоваться им можно сразу, не дожидаясь выделения специального лимита.
Минимальная сумма ипотечного кредита составляет 30 тыс. манатов, максимальная — 500 тыс. манатов, срок варьируется от 1 года до 20 лет. Минимальный первоначальный взнос установлен на уровне 30% от стоимости недвижимости, а при покупке жилья у строительных компаний - Kapital Bank взнос составит 20%. Лица как с официальным, так и с иным доходом могут легко и быстро оформить внутренний ипотечный кредит в Kapital Bank через портал https://ipoteka.kapitalbank.az/.
Приобрести жилье с Kapital Bank можно и по госипотеке со сроком на 10 лет под 8% годовых. Подать заявку на ипотечный кредит можно через WhatsApp по номеру (+994 50) 999 81 96.
Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 105 филиалах и 23 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на внутренний ипотечный кредит – https://ipoteka.kapitalbank.az/, на потребительский кредит — https://kbl.az/krdt, для заявки на карту рассрочки BirKart — https://kbl.az/tkstcrd.