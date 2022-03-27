Посол России: «Такие заявления наносят ущерб отношениям России и Азербайджана»

«Заявление депутата Госдумы Михаила Делягина по Азербайджану неприемлемо». Об этом на пресс-конференции в Баку сказал посол России в Азербайджана Михаил Бочарников.

По его словам, слова парламентария не отражают официальную позицию Москвы и уже были раскритикованы Кремлем и МИД России.

«Считаю такие заявления неприемлемыми и наносящими ущерб отношениям России и Азербайджана», - добавил Бочарников.

Напомним, что ранее депутат Государственной Думы Михаил Делягин призвал нанести удары по нефтяному промыслу Азербайджана на фоне обострения ситуации в Карабахе.