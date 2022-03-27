Международный аэропорт Гейдар Алиев защитят от дронов

Появление дронов над аэродромами или вблизи взлетно-посадочных полос может быть чревато прерванным полетом, задержкой рейса, а столкновение с беспилотниками или попадание их в двигатель самолета – повреждением судна.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев внедрят комплексную систему противодействия несанкционированным полетам беспилотников (БПЛА), блокирующую их радиосигналы над территорией аэродрома. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».

Поэтому защита территории аэропорта от несанкционированного использования беспилотников является приоритетом для гражданской авиации и одной из главных целей УВД «Азераэронавигации» (AZANS) ЗАО «Азербайджанские Авиалинии». AZANS внедрит решение по защите от злонамеренного или неумышленного использования дронов над всей зоной воздушного пространства Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Обладая эффективным защитным радиусом в горизонтальной и вертикальной плоскостях, система предотвратит риск задержек в расписании полетов. Антидроновая защита не повлияет на работу сети операторов связи и передачу сигналов системы навигации.

Принцип ее работы заключается в том, что она находит беспилотники вблизи аэропортов и вмешивается в их управление, заставляя вернуться к месту взлета.

Несмотря на то, что в законодательстве Азербайджана предусмотрено получение специального разрешения на ввоз и эксплуатацию БПЛА, все еще имеют место прецеденты несанкционированного использования дронов, что несет за собой особую опасность вблизи аэропортов. Урон от возможного столкновения воздушного судна с БПЛА по своей силе опаснее, чем столкновение с птицей. Их широкая доступность, а также необученность пользователей дронов являются потенциальным риском для гражданской авиации.

Инциденты с дронами периодически наблюдаются в различных аэропортах по всему миру. В декабре 2018 года из-за опасности столкновения с дроном были задержаны сотни рейсов в Лондонском аэропорту «Гетвик».