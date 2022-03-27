Британия намерена ввести санкции против «ДНР» и «ЛНР», говорится в заявлении МИД Соединенного Королевства. Власти Великобритании представят в среду в парламенте очередной проект антироссийских санкций.

«Санкции в отношении Крыма будут распространены на неподконтрольные правительству [Украины] районы Донецкой и Луганской областей в рамках нового законодательства, внесенного [на рассмотрение] в парламент», - говорится в заявлении.

Отмечается, что новые ограничения также затронут техосмотр частных самолетов и яхт бизнесменов из России: «Нормативно-правовой акт, который будет способствовать ограничению технического обслуживания или оказания технической помощи самолетам или судам определенных лиц или организаций, будет внесен сегодня в парламент».

Кроме того, уточняется, что новые меры направлены на подпавших под санкции российских олигархов и их бизнес.