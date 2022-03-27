Трамп о секретной сделке сына Байдена в Москве

Бывший президент США Дональд Трамп призвал президента России Владимира Путина обнародовать документы, компрометирующие сына действующего президента США Джо Байдена - Хантера.

Deutsche Welle пишет, что в интервью, показанном по телеканалу Real America's Voice, Трамп утверждал, что супруга бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, Елена Батурина, якобы заплатила Хантеру Байдену 3,5 млн долларов.

«Думаю, у Путина есть ответ. Я думаю, ему следует дать его", - сказал бывший президент США.

Немецкое издание отмечает, что Дональд Трамп уже давно утверждает, что Хантер Байден якобы получил деньги от Батуриной, однако экс-глава Белого дома не представил никаких доказательств. Байден отрицает получение денег от супруги Лужкова.