«Спрос вырос в десять раз». В Турции и ОАЭ россияне скупают недвижимость, чтобы обойти санкции

Состоятельные россияне вкладывают деньги в недвижимость в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах в поисках «финансового убежища» после введения западных санкций. Об этом сообщает Reuters.

О таком явлении изданию сообщают многие компании, занимающиеся недвижимостью.

«Каждый день мы продаем россиянам от семи до восьми квартир. Они покупают наличными, открывают банковские счета в Турции или привозят золото», — сказал Гюль Гюль, соучредитель компании по недвижимости «Золотой знак» в Стамбуле.