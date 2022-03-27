«Спрос вырос в десять раз». В Турции и ОАЭ россияне скупают недвижимость, чтобы обойти санкции
Состоятельные россияне вкладывают деньги в недвижимость в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах в поисках «финансового убежища» после введения западных санкций. Об этом сообщает Reuters.
О таком явлении изданию сообщают многие компании, занимающиеся недвижимостью.
«Каждый день мы продаем россиянам от семи до восьми квартир. Они покупают наличными, открывают банковские счета в Турции или привозят золото», — сказал Гюль Гюль, соучредитель компании по недвижимости «Золотой знак» в Стамбуле.
Тиаго Калдас, генеральный директор агентства недвижимости Modern Living в Дубае, нанял трех русскоязычных агентов, чтобы удовлетворить интересы россиян, которые, по его словам, выросли в десять раз.
Санкции, введенные после вторжения России в Украину 24 февраля, включают исключение России из банковской системы SWIFT и преследование олигархов, близких к президенту РФ Владимиру Путину.
Хотя Турция и ОАЭ критикуют российское наступление, обе страны имеют относительно хорошие отношения с Москвой и по-прежнему осуществляют прямые рейсы, потенциально предлагая туристические маршруты для россиян, пишут в Reuters.