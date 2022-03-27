Посол России в Баку о принятии Азербайджана в ШОС

«Москва поддерживает принятие Азербайджана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) в статусе наблюдателя». Об этом заявил в среду на пресс-конференции посол России в Азербайджане Михаил Бочарников.

По его словам, участие в ШОС и Азербайджана, и России позволит усилить двустороннее сотрудничество в ряде торгово-экономических и культурных отраслей.

«В то же время более тесное взаимодействие Азербайджана с ШОС должно исходить из позиций самой страны. Азербайджан пользуется большим авторитетом на международной арене, авторитет страны растет, и присоединение к ШОС соответствовало бы этой тенденции», - сказал он.