Посол России в Азербайджане: Москва и Баку планируют расширить банковское сотрудничество в национальных валютах

«Россия намерена расширить банковское сотрудничество с Баку в национальных валютах». Об этом заявил в среду на пресс-конференции посол РФ в Азербайджане Михаил Бочарников.

Он подчеркнул, что в соответствии с декларацией о союзническом взаимодействии Азербайджан и Россия планируют расширить банковское сотрудничество в национальных валютах.

«Уже есть положительные шаги в этом направлении», - сказал он.

Российский дипломат отметил, что все действующие контракты между двумя странами будут исполнены.

«Несмотря на текущие нестабильные внешние торгово-экономические отношения России с другими странами, в случае с Азербайджаном все контракты будут исполнены в полном объеме», - добавил Бочарников.