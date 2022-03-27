Премьер: Русофобия в Польше стала мейнстримом
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий признал, что русофобия стала мейнстримом в его стране, передает РИА Новости.
«Так стало, уважаемые господа, что в контексте того страшного события, которым является война в Украине, Польша устанавливает здесь стандарты определенного рода. То, что ранее называлось русофобией, сегодня уже является мейнстримом, сегодня уже принято как очевидность, в которой мы функционируем», - заявил Моравецкий журналистам в среду.