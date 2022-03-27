МВД Украины: в Ирпене российские военные заминировали даже трупы

«В освобожденном городе Ирпень Киевской области находят много мин и растяжек, которые оставили российские военные. Поэтому возвращаться туда все еще опасно». Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко, передает УНИАН.

«Очень много мин, растяжек, заминированные даже трупы находим. Поэтому просто огромная просьба ко всем тем, кто хочет вернуться в свой дом, посмотреть, что там, – подождите немного. Затем будет официально сказано, что можно в город заходить», – отметил он.

Денисенко рассказал, что в Ирпене остается много людей, которые отказываются уезжать, и полиция ищет их по подвалам. С ними пытаются говорить, чтобы отвезти их в безопасное место.