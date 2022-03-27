Посол России в Азербайджане Михаил Бочарников заявил о необходимости создания благоприятной обстановки для заключения мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

«Необходимо создать благоприятную обстановку для создания переговоров по этому вопросу. Россия, со своей стороны, всегда готова посодействовать подготовке такого договора", - заявил на пресс-конференции посол РФ в Азербайджане Михаил Бочарников.

Российский посол отметил, что важными задачами также являются разблокировка транспортных коммуникаций на Южном Кавказе, делимитация и демаркация азербайджано-армянской границы.

«Полное выполнение всех пунктов трехсторонних заявлений является путем к разблокировке транспортных коммуникаций, а также к установлению добрососедских отношений в регионе, от чего выиграют все стороны. На это и нацелен формат «3+3», - сказал российский дипломат.