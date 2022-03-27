Сахиль Бабаев обсудил с министром ОАЭ двусторонние отношения фото
В рамках VIII Всемирного саммита правительств в Объединенных Арабских Эмиратах состоялась встреча в Дубае министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиля Бабаева с министром человеческих ресурсов и эмиратизации ОАЭ Абдулрахманом Аль-Аваром. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения.
На встрече был подчеркнут высокий уровень отношений между двумя странами. Отмечено, что успешное сотрудничество осуществляется в политической, экономической и других сферах, а также в сфере производства возобновляемой энергии, продолжает расти товарооборот.
С.Бабаев отметил предпринимаемые в Азербайджане последовательные шаги по усилению социальной защиты населения. Министр проинформировал о реализуемых в стране программах социальной защиты и активной занятости, реформах в сфере социального обеспечения, труда и занятости, центрах DOST.
Он отметил проделанную работу по развитию человеческих ресурсов, повышению конкурентоспособности рабочей силы.
Министр подчеркнул, что создаваемый в Баку Центр труда Организации исламского сотрудничества внесет важный вклад в сотрудничество между странами-членами организации в сферах труда, занятости и социальной защиты.
В свою очередь, Аль-Авар выразил удовлетворение развитием отношений между двумя странами и заинтересованность в расширении сотрудничества в области труда, занятости и социальной защиты. Он проинформировал о деятельности и реформах возглавляемой им организации.
Стороны обменялись мнениями о дальнейшем сотрудничестве между Министерством труда и социальной защиты населения и Министерством человеческих ресурсов и эмиратизации ОАЭ. Были рассмотрены возможности создания договорно-правовой базы сотрудничества.