В рамках VIII Всемирного саммита правительств в Объединенных Арабских Эмиратах состоялась встреча в Дубае министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиля Бабаева с министром человеческих ресурсов и эмиратизации ОАЭ Абдулрахманом Аль-Аваром. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения.

На встрече был подчеркнут высокий уровень отношений между двумя странами. Отмечено, что успешное сотрудничество осуществляется в политической, экономической и других сферах, а также в сфере производства возобновляемой энергии, продолжает расти товарооборот.

С.Бабаев отметил предпринимаемые в Азербайджане последовательные шаги по усилению социальной защиты населения. Министр проинформировал о реализуемых в стране программах социальной защиты и активной занятости, реформах в сфере социального обеспечения, труда и занятости, центрах DOST.