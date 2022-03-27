Ровшан Рзаев рассказал бывшим беженцам о возвращении в Карабах

В ходе приема было отмечено, что президент Ильхам Алиев определил внимание и чуткость к обращениям граждан с особыми потребностями в социальной защите, в том числе вынужденных переселенцев, как важную и неотложную задачу всех государственных структур. Было отмечено, что первый вице-президент Мехрибан Алиева уделяет особое внимание решению образовательных, медицинских и других гуманитарных проблем этой категории людей.

Председатель Государственного комитета Ровшан Рзаев принял граждан в индивидуальном порядке. Гражданам была предоставлена информация о ходе выполнения поручений Главы государства по восстановлению освобожденных от оккупации территорий, подготовке вынужденных переселенцев к возвращению в родные края.

Было отмечено, что жилые дома для вынужденных переселенцев строятся только на освобожденных территориях, и в ближайшие годы работы в этой сфере будут ускоряться. Во время возвращения, которое будет проходить поэтапно, в новые квартиры будут переселяться в первую очередь те, кто проживает в наиболее тяжелых условиях в местах временного проживания.

На приеме были заслушаны и оформлены в установленном порядке обращения более 30 граждан. Им было сообщено, что поднятые вопросы будут изучены и решены в соответствии с законодательством.