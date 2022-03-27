Во временно оккупированном российскими военными Херсоне похитили священника Православной церкви Украины Сергея Чудиновича, известного в городе как общественный деятель и волонтер. Об этом сообщила местная медиаплатформа «Вгору».

В среду в 8:30 неизвестные, которые представились сотрудниками «милиции», похитили священника Православной церкви Украины Сергея Чудиновича.

По словам очевидцев, его забрали прямо из церкви. Неизвестные трое мужчин провели обыск в церкви, проверили документы и мессенджеры у собравшихся. При этом свои документы показывать отказались. После этого вместе с Сергеем сели в зеленый DAEWOO Sens ВТ6734ВІ и уехали в неизвестном направлении.