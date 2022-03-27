Советник Зеленского: активные боевые действия продлятся еще неделю или больше

Активная фаза боевых действий будет длиться «еще неделю, может, и больше». Об этом сказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

«Боевые действия в Украине продолжаются, и они еще будут в активной фазе не менее недели, так как россияне перекидывают не просто так часть войск из-под Киева и с севера Украины в зону Операции объединенных сил (ООС) и под Мариуполь для того, чтоб там иметь преимущество качественное и количественное и стремятся окружить наши войска в зоне ООС, там сейчас очень тяжелые бои идут, как и в наполовину занятом российскими войсками Мариуполе, где бои идут непосредственно на улицах города», - сказал Арестович, передают «Украинские новости».

Арестович отметил, что российские войска частично остаются под Киевом, чтобы удерживать украинские войска там, не давая их перебросить для усиления позиций в зоне ООС. Также, по его словам, под Черниговом пока не отмечается значительного уменьшения российских войск.

Комментируя ход переговоров между Украиной и Россией, Арестович подчеркнул, что переговорная линия и линия на поле боя – это две отдельные линии, любая война завершается мирным соглашением и готовить его лучше заранее, так как это сократит сроки достижения мирного соглашения после того, как прекратятся боевые действия.

Он подчеркнул, что конкретный результат войны определят преимущественно Вооруженные силы Украины и другие силы обороны на поле боя, переговоры никак не замедлят войну и не отменят. Арестович также заверяет, что Россия не сможет воспользоваться переговорами для накопления сил.