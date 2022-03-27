Глава ВОЗ назвал пандемию коронавируса последней в истории человечества
Коронавирус будет последней пандемией в истории человечества, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая на проходящем в Дубае Всемирном правительственном саммите.
По его словам, совершенно ясно, что коронавирус станет последней пандемией в истории человечества.
"Эта напасть стала больше, чем просто кризис здравоохранения. Она разрушила жизни и благополучие людей. Коронавирус унес жизни более 6 млн человек. Нарушена работа систем здравоохранения, впервые в этом веке произошел рост числа людей на планете, живущих в абсолютной нищете. Пока не ясно, как закончится нынешняя пандемия, каков будет итоговый ущерб, но мы должны выучить ее уроки. Во-первых, надо расширить производство вакцин во всех охваченных ею странах, особенно в государствах со средним и низким доходом на душу населения для укрепления их независимости и расширения автономии в сфере здравоохранения. 80% населения Африки до сих пор не получили хотя бы одной дозы вакцины [от коронавируса]. Во-вторых, следует сосредоточиться на создании передовых систем здравоохранения на базовом уровне вместо достижения максимальных результатов в отдельных областях. В-третьих, миру необходима продвинутая система раннего предупреждения о приближении пандемии, подготовки и борьбы с ней. Ныне ВОЗ готовит соответствующее международное соглашение", - цитирует Гебрейесуса ТАСС.