В результате теракта в Израиле погибли двое украинцев
В результате теракта в израильском городе Бней-Брак 29 марта погибли два гражданина Украины, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
"Украинцы долгое время проживали в Израиле, оба жители Черновицкой области. Посольство Украины в настоящее время принимает меры по информированию родных погибших и предоставлению им консульской помощи, а также взаимодействует с полицией в рамках расследования теракта", - сказал Николенко Интерфакс-Украина в среду.