Кремль: Россия ни с кем не будет обсуждать Крым

Россия ни с кем не будет обсуждать Крым, в том числе на переговорах с Украиной, это часть РФ, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

"Крым - это часть РФ, и по нашей конституции мы не можем обсуждать ни с кем судьбы территорий РФ, судьбы российских регионов, это исключено, это записано в нашей конституции. А какие-то нюансы переговоров мы с вами обсуждать, рассказывать не будем", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, есть ли варианты достижения договоренностей с Украиной по Крыму на фоне призывов из Киева вернуть его военным путем.

Пресс-секретарь президента не стал комментировать тему стран-гарантов безопасности Украины, посоветовав обратиться за дополнительной информацией по переговорам к главе российской делегации, помощнику президента РФ Владимиру Мединскому. "Мой коллега Мединский будет сегодня дополнительно информацию формулировать, можно обратиться к нему", - добавил Песков.