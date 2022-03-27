Ильхам Алиев принял министра Вооруженных сил Великобритании фото

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял сегодня министра Вооруженных сил - депутата парламента Великобритании Джеймса Хиппи, сообщает официальный сайт главы государства.