В Киеве нечем дышать

Концентрация загрязняющих веществ в воздухе Киева почти в 9 раз превышает норму, рекомендованную ВОЗ, в воздухе пахнет гарью, сообщает “Украинская правда” со ссылкой на местных жителей, Управление экологии и природных ресурсов КГГА и данные сервиса saveecobot.

Согласно информации Управления экологии и природных ресурсов КГГА, 30 марта качество воздуха в Киеве удовлетворительное на левом берегу и неудовлетворительное на правом. Отмечается, что превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) не обнаружено.

По данным saveecobot, в Украине сейчас зафиксировано большое количество пожаров. Горит также и в Киевской области, в частности, на севере и западе от Киева. Ветер дует в сторону столицы.