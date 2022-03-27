Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал итоги российско-украинских переговоров, которые состоялись накануне в Стамбуле.

«Украинская сторона начала конкретно формулировать и класть на бумагу то, что она предлагает. В остальном мы пока не можем констатировать прорывов, чего-то сильно многообещающего», - сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, все еще предстоит большая работа в этом направлении.

«Москва тщательно избегает заявлений по субстанциям, которые находятся на столе переговоров. Считаем, что переговоры должны идти в тишине. В отличие от России, представители Украины, в том числе те, кто не имеет никакого отношения к переговорам, ведут активную «фейсбучную и мегафонную работу». Это не способствует успеху переговоров», - заявил пресс-секретарь Путина.