Почему Кремль не взял Сталинград? отвечает Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал итоги российско-украинских переговоров, которые состоялись накануне в Стамбуле.
«Украинская сторона начала конкретно формулировать и класть на бумагу то, что она предлагает. В остальном мы пока не можем констатировать прорывов, чего-то сильно многообещающего», - сказал представитель Кремля.
По словам Пескова, все еще предстоит большая работа в этом направлении.
«Москва тщательно избегает заявлений по субстанциям, которые находятся на столе переговоров. Считаем, что переговоры должны идти в тишине. В отличие от России, представители Украины, в том числе те, кто не имеет никакого отношения к переговорам, ведут активную «фейсбучную и мегафонную работу». Это не способствует успеху переговоров», - заявил пресс-секретарь Путина.
Вместе с тем, Песков сказал, что глава российской делегации Владимир Мединский сегодня даст дополнительные разъяснения по переговорам с украинской стороной.
Отвечая на вопрос, зачем надо было останавливаться на полпути и тормозить ход операции, если российская армия могла «взять Сталинград», Песков сказал, что «никакого Сталинграда у нас в календаре нет».
«Главное - здесь не должно быть места эмоциям. Переговорами занимаются профессионалы, надо доверять им», - сказал он.
Песков также подчеркнул, что позиция России об условиях прекращения «военной спецоперации в Украине» есть, и она не менялась.