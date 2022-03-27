В Вооруженных силах Украины появился легион «Свобода России». В него принимают добровольцев из числа бывших российских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram легиона «Свобода России».

Сообщается, что первые добровольцы легиона «Свобода России» из числа бывших российских военнослужащих уже начали индивидуальную дополнительную подготовку. В частности, под руководством инструкторов из Вооруженных сил Украины началось изучение гранатомета NLAW.

«Кроме того, командиры подразделений легиона ознакомились с оперативной обстановкой на фронтах и выразили общее пожелание от всех добровольцев провести первый бой против российских войск», - говорится в сообщении.