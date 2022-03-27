Российские военные отказались от блокирования Киева Генштаб ВСУ
Из-за больших потерь российские войска отказались от операции по блокированию Киева, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Согласно данным, российские войска понесли значительные потери и, вероятно, временно отказались от выполнения задания по блокированию Киева.
Вместе с тем, сообщается, что российские войска проводят перегруппировку и сосредоточение сил на проведение наступательной операции в Восточной операционной зоне. Наращивается система технического и тылового обеспечения войск на Донецком и Таврическом направлениях.