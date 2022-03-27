Советника губернатора Самарской области Дениса Кортунова уволили за пост в социальных сетях. Он опубликовал интервью президента Украины Владимира Зеленского с подписью «Зеленский крутой», сообщает "Белсат".

«Надеюсь, столь же принципиальную позицию региональные власти неизменно будут проявлять и по отношению ко всем другим самарским чиновникам, выступающим с антироссийских позиций», — написал в своем телеграм-канале депутат-единоросс Александр Хинштейн.

Владимир Зеленский дал интервью российским журналистам 27 марта. Роскомнадзор запретил СМИ его публиковать, а в отношении изданий, сделавших это, начал проверку для «определения степени ответственности и принятия мер реагирования».