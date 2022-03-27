Опубликованы новые спутниковые снимки осажденного Мариуполя
Компания Maxar (специализируется на производстве спутников связи, наблюдения Земли, радаров и обслуживания на орбите, спутниковой продукции и сопутствующих услуг) опубликовала новые спутниковые снимки осажденного Мариуполя. На снимках видны поврежденные и уничтоженные обстрелами жилые дома, на других кадрах — артиллерийские орудия на огневых позициях на окраине города.
Эти фото опубликовала Русская служба BBC.
артиллерийские установки под Мариуполем
жилые кварталы, пострадавшие от российских обстрелов