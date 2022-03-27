Закир Гасанов рассказал Джеймсу Хиппи о ситуации в Карабахе фото
В среду, 30 марта, министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся с официальным визитом в Баку делегацией во главе с министром Вооруженных сил Великобритании, членом парламента Великобритании Джеймсом Хиппи. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.
В ходе встречи З.Гасанов отметил, что развитие связей между Азербайджаном и Великобританией находится в центре постоянного внимания президента Ильхама Алиева.
Министр обороны дал подробную информацию о работе, проделанной на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, а также о ситуации в Карабахской экономической зоне и на азербайджано-армянской государственной границе.
Глава оборонного ведомства также выразил благодарность Великобритании за поддержку, оказываемую в рамках программы развития ООН в целях очистки освобожденных территорий Азербайджана от мин и неразорвавшихся боеприпасов.
В свою очередь, Джеймс Хиппи отметил, что взаимные визиты и встречи между странами имеют важное значение для расширения двусторонних связей.