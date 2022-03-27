В среду, 30 марта, министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся с официальным визитом в Баку делегацией во главе с министром Вооруженных сил Великобритании, членом парламента Великобритании Джеймсом Хиппи. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

В ходе встречи З.Гасанов отметил, что развитие связей между Азербайджаном и Великобританией находится в центре постоянного внимания президента Ильхама Алиева.

Министр обороны дал подробную информацию о работе, проделанной на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, а также о ситуации в Карабахской экономической зоне и на азербайджано-армянской государственной границе.