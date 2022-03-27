Минобороны Украины: Россия стягивает войска в Зону отчуждения

В сообщении, опубликованном в Facebook украинского военного ведомства, говорится, что армия РФ понесла "значительные потери и, вероятно, временно" отказалась от блокирования Киева: "Осуществляет перегруппировку и сосредотачивает усилия на проведении наступательной операции в Восточной операционной зоне. Наращивает систему материально-технического и тылового обеспечения войск на Донецком и Таврическом направлениях".

"Одновременно продолжается накопление войск в районе Чернобыльской АЭС, объекта "Укрытие" и Зоне отчуждения в целом", - говорится в сообщении Минобороны Украины. В частности, зафиксировано движение смешанных колонн российской техники из населенного пункта Иванков в направлении Чернобыльской АЭС.

Также в информации говорится, что "на Броварском направлении отмечен частичный отвод подразделений из занятого района в сторону границы с Российской Федерацией".

Кроме того армия РФ продолжает блокировать Харьков и наносить артиллерийские удары по жилым кварталам города, отмечает Минобороны. На Донецком направлении россияне активизировали огневое воздействие и штурмовые действия. Продолжают наносить авиационные и ракетные удары по населенным пунктам. Основные усилия сосредотачивает на взятии под контроль городов Попасная, Рубежное и Мариуполь.