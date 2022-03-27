В Германии призвали к немедленному эмбарго на российский газ
Германия должна немедленно ввести эмбарго на российский газ, несмотря на издержки, заявила член экспертного совета правительства Германии по экономическому развитию Вероника Гримм изданию RND.
Она уверена, что главное сейчас - обрезать источник валюты для Кремля.
По ее словам, важно то, является ли эмбарго подходящим инструментом политики безопасности для восстановления и стабилизации мира в Европе. Иностранная валюта течет постоянно, что облегчает российскому руководству дальнейшее разжигание этого конфликта, добавила Гримм.
При этом она отметила, что эмбарго отвергается исключительно со ссылкой на вызванный этим экономический спад.
"Конечно, эмбарго для Германии повлекло бы за собой массовые сокращения. Это спровоцирует рецессию, потенциально сравнимую по масштабам с пандемией. Государство должно было смягчить насущные трудности. Так что это будет сложно. Но сдерживание конфликта в настоящее время является решающей задачей", - подытожила Гримм.