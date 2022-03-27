Азербайджан объявил Михаила Делягина в международный розыск

Генпрокуратура Азербайджана провела расследование в связи с выступлениями депутата Государственной Думы Российской Федерации Михаила Делягина, который ранее в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 24» призвал ударить по нефтяным промыслам Азербайджана «за неподчинение российским миротворцам». Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Учитывая наличие в словах Михаила Делягина признаков нарушения статьей 101.2 (открытые призывы через средства массовой информации должностным лицом к ведению агрессивной войны), 214.2.3 (угроза совершения акта терроризма с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия), 283.2.1 и 283.2.2 (разжигание национальной ненависти путем угрозы применения силы с использованием своего служебного положения), 29 марта 2022 года Генеральным прокурором Азербайджана против него было возбуждено уголовное дело по вышеуказанным статьям. Проведение предварительного расследования поручено Следственному управлению Генеральной прокуратуры», - отметили в ведомстве.

Также Генпрокуратура заявила, что в связи с наличием достаточных доказательств, дающих основание для предъявления обвинений, 29 марта Михаил Делягин был привлечен в качестве обвиняемого по вышеуказанным статьям УК и объявлен в международный розыск по линии Интерпола с избранием в отношении его меры пресечения в виде заключения под стражу.