Страницы Azercell Life, располагающие более 10 000 подписчиков в социальных сетях в Facebook и Instagram, предоставляют всю необходимую для студентов и соискателей работы информацию непосредственно от специалистов Департамента Управления Человеческим Капиталом. Здесь вы можете узнать о методах подготовки к собеседованию и оформлении резюме, а также получить различную полезную информацию.

Компания Azercell Telekom, поставившая перед собой цель «Стать лучшим работодателем в стране» в рамках своей новой стратегии, представляет страницы Azercell Life в социальных сетях. На этих страницах, особенно полюбившихся сотрудникам корпоративного сектора и молодому поколению, можно ознакомиться с повседневной деятельностью Azercell, получить информацию о проводимых мероприятиях, а также узнать об имеющихся в компании вакансиях.

Cтраницы Azercell Life, насыщенные доскональной информацией о деятельности компании, также публикуют новости о мероприятиях, тренингах и специальных программах, направленных на развитие молодежи. Это бесценная возможность для молодых специалистов, желающих воспользоваться опытом ведущего оператора мобильной связи, наблюдая за его деятельностью.

Кроме того, аккаунты Azercell Life в социальных сетях освещают деятельность и принципы работы «Академии Azercell», а также знакомят подписчиков с программами обучения, реализуемыми компанией. Отметим, что функционирующая с 2003 года «Академия Azercell» предлагает возможности по организации корпоративного обучения и предоставлению консультационных услуг для представителей различных отраслей деятельности в Азербайджане. На сегодняшний день «Академия Azercell» организовала и провела сотни тренингов для представителей как государственных, так и частных организаций.

Аккаунты Azercell Life в социальных сетях, управление которыми осуществляется непосредственно сотрудниками Azercell, оперативно отвечают на вопросы по темам, привлекающим внимание подписчиков.

В ближайшее время на страницах Azercell Life будут запущены интересные и занимательные конкурсы. Поэтому следите за аккаунтами Azercell Life в Instagram и Facebook, чтобы быть в курсе последних событий в Azercell и выигрывать ценные призы!

Instagram: https://www.instagram.com/azercell_life/

Facebook: https://www.facebook.com/AzercellLife