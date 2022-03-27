Российский полевой командир, создатель сепаратистских образований «ДНР» и «ЛНР», офицер ГРУ армии России в отставке Игорь Гиркин (Стрелков) в эфире передачи «Радар» заявил, что пусть его будут считать предателем, но он скажет правду.

«Наши войска завязли в городской постройке, лесисто-болотистой местности. Через месяц их будут бить из-за каждого куста. Потому что численность войск недостаточна…Нашим войскам так или иначе придется сокращать линию фронта, оттягивать части», - отметил Стрелков.

Стрелков также отметил, что ни Чернигов, ни Сумы не захвачены российскими войсками.

Он предрек повторения «финской компании», Зимней войны с Финляднией, когда «значительно меньшие силы финнов, но лучше подготовленные и владеющие тактикой егерской, просто «порезали» эти части на кусочки и уничтожили».

«Учитывая, что войск из пальца наш «фанерный маршал, который заявил об успешности первого этапа операции» (имеет ввиду министра обороны РФ Сергея Шойгу – ред.), ну конечно… не скажет же, что «я обгадился». Нет, никогда не скажет. Поэтому придется нашим оттуда отступать. Украинское командование действует на порядок адекватнее с военной точки зрения, чем российское», - добавил полевой командир.