Nar обнародовал годовые показатели

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Nar, отмечая 15-летие своей деятельности, объявил показатели, достигнутые на рынке связи в 2021 году. По итогам 2021 года оператор мобильной связи Nar, обеспечивающий своим абонентам хорошее соотношение цены и качества, занимает 23% местного рынка связи с базой активных абонентов в 2,2 млн человек. По результатам независимого опроса определения уровня удовлетворенности клиентов Nar уже 3-й год подряд признается лидером среди мобильных операторов страны по Индексу лояльности клиентов. За 2021 год 93% посетителей центров обслуживания Nar остались довольны оказанными услугами. Колл-центр и цифровые каналы также выделились оперативным решением проблем клиентов. Помимо этого, в 2021 году на 80% возросло количество пользователей приложения «Nar+», которое обеспечивает прозрачность затрат абонентов, а также упрощает осуществление различных операций по счету.

Тарифы Full и Cavannar 9, созданные на основе потребностей и отзывов клиентов Nar, входят в число наиболее часто используемых продуктов. За 2021 год количество пользователей тарифа Full возросло на 20%, а Cavannar на 50%. Чтобы клиенты чувствовали себя еще более комфортно в магазинах Nar, а также для сохранения качества предоставляемых услуг, Nar активно обновляет дизайн магазинов в соответствии со своей новой концепцией. В прошлом году 5 центров услуг и 10 магазинов были обновлены и сданы в эксплуатацию посетителям.

Сеть Nar 4G, которая охватывает 94% населения страны, использует 1,4 миллионов абонентов, что является одним из самых высоких показателей в стране. Также Nar продолжает участвовать в стремительном построении инфраструктуры связи на освобожденных от оккупации территориях. Услугами Nar уже сегодня можно воспользоваться в Агдамском, Физулинском, Губадлинском, Джебраильском, Ходжавендском (Гадрутском), Шушинском, Тертерском и Зангиланском районах. Посредством более чем 8000 базовых станций, Nar предоставляет качественные услуги связи 99% населения.