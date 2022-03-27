Nar обнародовал годовые показатели
Nar, отмечая 15-летие своей деятельности, объявил показатели, достигнутые на рынке связи в 2021 году. По итогам 2021 года оператор мобильной связи Nar, обеспечивающий своим абонентам хорошее соотношение цены и качества, занимает 23% местного рынка связи с базой активных абонентов в 2,2 млн человек.
По результатам независимого опроса определения уровня удовлетворенности клиентов Nar уже 3-й год подряд признается лидером среди мобильных операторов страны по Индексу лояльности клиентов. За 2021 год 93% посетителей центров обслуживания Nar остались довольны оказанными услугами. Колл-центр и цифровые каналы также выделились оперативным решением проблем клиентов. Помимо этого, в 2021 году на 80% возросло количество пользователей приложения «Nar+», которое обеспечивает прозрачность затрат абонентов, а также упрощает осуществление различных операций по счету.
Тарифы Full и Cavannar 9, созданные на основе потребностей и отзывов клиентов Nar, входят в число наиболее часто используемых продуктов. За 2021 год количество пользователей тарифа Full возросло на 20%, а Cavannar на 50%. Чтобы клиенты чувствовали себя еще более комфортно в магазинах Nar, а также для сохранения качества предоставляемых услуг, Nar активно обновляет дизайн магазинов в соответствии со своей новой концепцией. В прошлом году 5 центров услуг и 10 магазинов были обновлены и сданы в эксплуатацию посетителям.
Сеть Nar 4G, которая охватывает 94% населения страны, использует 1,4 миллионов абонентов, что является одним из самых высоких показателей в стране. Также Nar продолжает участвовать в стремительном построении инфраструктуры связи на освобожденных от оккупации территориях. Услугами Nar уже сегодня можно воспользоваться в Агдамском, Физулинском, Губадлинском, Джебраильском, Ходжавендском (Гадрутском), Шушинском, Тертерском и Зангиланском районах. Посредством более чем 8000 базовых станций, Nar предоставляет качественные услуги связи 99% населения.
В рамках своей стратегии корпоративной социальной ответственности Nar продолжает принимать активное участие в важных социальных проектах, реализуемых в стране. Только в 2021 году Nar реализовал 24 проекта в рамках стратегии корпоративной социальной ответственности. В целом за последние 5 лет компания выделила на социальные проекты 4,3 миллиона манатов.
Чтобы сохранить лидирующую позицию на рынке мобильной связи, в 2022 году Nar планирует продолжить свою стратегию клиентоориентированности, представить абонентам еще 27 магазинов с новой концепцией, расширить инфраструктуру связи на территории освобожденных районов, а также продолжить инвестировать в текущие социальные проекты.