Кремль: «Оплата газа в рублях - это растянутый во времени процесс»
Процесс оплаты российского газа, поставляемого в недружественные страны, в рублях, не будет запущен непосредственно 31 марта, это растянутый во времени процесс, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет «Интерфакс».
На вопрос, будут ли с завтрашнего числа для потребителей действовать новые правила оплаты российского газа, Песков сказал: «Нет, абсолютно».
«Мы же с вами говорили, что оплата и поставки - это растянутый во времени процесс... Это не то, что завтра будет поставлено, должно быть оплачено (рублями). Там более растянутый по времени, технологически просто», - заключил Песков.
Представитель Кремля также пообещал, что механизм оплаты рублями российского природного газа, поставляемого в недружественные страны, будет обнародован.
На вопрос журналистов, известно ли, в какой форме президенту будут доложены соответствующие предложения и будет ли это мероприятие публичным, Песков сказал: «Пока не располагаю этой информацией, но в любом случае, конечно, данные обо всем этом будут доступны, поэтому давайте дождемся завтрашнего дня».
По его словам, «есть поручение президента, и оно будет исполнено».