Кремль: «Оплата газа в рублях - это растянутый во времени процесс»

Процесс оплаты российского газа, поставляемого в недружественные страны, в рублях, не будет запущен непосредственно 31 марта, это растянутый во времени процесс, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет «Интерфакс».

На вопрос, будут ли с завтрашнего числа для потребителей действовать новые правила оплаты российского газа, Песков сказал: «Нет, абсолютно».

«Мы же с вами говорили, что оплата и поставки - это растянутый во времени процесс... Это не то, что завтра будет поставлено, должно быть оплачено (рублями). Там более растянутый по времени, технологически просто», - заключил Песков.