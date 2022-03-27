Британия не готова дать Украине гарантии безопасности, «как для стран НАТО»

Британия рассмотрит запрос Украины о возможности стать гарантом ее безопасности, но исключает взятие на себя обязательств, которые имеют члены НАТО в рамках альянса. Об этом сказал заместитель премьер-министра Великобритании Доминик Рааб, сообщает The Guardian.

«Мы очень внимательно рассмотрим все, что, по словам президента Зеленского, ему нужно. Но я думаю, что мы не собираемся в одностороннем порядке повторять обязательства НАТО для членов НАТО», - сказал Рааб.

По его словам, решение Британии о готовности стать гарантом безопасности Украины будет «зависеть от того, что именно задействовано». Но он исключил, что договоренность о гарантиях может включать возможность прямого участия британских войск в войне с РФ.