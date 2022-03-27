Украинские защитники с боями освобождали город Ирпень в Киевской области. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

«Ирпень был взят с боем. Часть (российских военных - ред.) отошла из Киевской области. Выстроили колонны и уходят. Уходят массово. Но уходят с боем, это нужно правильно понимать. Это не то, что мы их отпускаем. Идут бои, устои, контросновы», – отметил он.

По словам Арестовича, россияне заминировали обширную территорию.

«Уходя, они обстреливают дома, инфраструктурные объекты. Россияне стреляют по нашим военным, наши военные – по ним. Война продолжается. Но мораль проста – получили по заслугам – и уходят», – заявил советник главы ОПУ.