По приглашению Министерства по чрезвычайным ситуациям и Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана в Баку прибыла делегация во главе с заместителем министра сельского и лесного хозяйства Турции Фатихом Метином. Об этом haqqin.az сообщили в МЧС Азербайджана.

В среду, 30 марта, турецкая делегация посетила Аллею почетного захоронения, почтила память общенационального лидера Гейдара Алиева и возложила цветы к его могиле. Также делегация почтила память выдающегося ученого-офтальмолога академика Зарифы Алиевой.

Затем турецкая делегация встретилась с заместителем министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Этибаром Мирзоевым. В ходе встречи Э.Мирзоев рассказал о значимости связей между Азербайджаном и Турцией, которые развиваются по восходящей линии, и отметил, что, как и во всех сферах, налажено сотрудничество на высоком уровне в области управления чрезвычайными ситуациями, в том числе в борьбе с лесными пожарами.