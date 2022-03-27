В Баку прибыл замминистра сельского и лесного хозяйства Турции фото
По приглашению Министерства по чрезвычайным ситуациям и Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана в Баку прибыла делегация во главе с заместителем министра сельского и лесного хозяйства Турции Фатихом Метином. Об этом haqqin.az сообщили в МЧС Азербайджана.
В среду, 30 марта, турецкая делегация посетила Аллею почетного захоронения, почтила память общенационального лидера Гейдара Алиева и возложила цветы к его могиле. Также делегация почтила память выдающегося ученого-офтальмолога академика Зарифы Алиевой.
Затем турецкая делегация встретилась с заместителем министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Этибаром Мирзоевым. В ходе встречи Э.Мирзоев рассказал о значимости связей между Азербайджаном и Турцией, которые развиваются по восходящей линии, и отметил, что, как и во всех сферах, налажено сотрудничество на высоком уровне в области управления чрезвычайными ситуациями, в том числе в борьбе с лесными пожарами.
Замминистра напомнил, что азербайджанский народ и государство высоко оценили политическую поддержку, оказанную Азербайджану Турцией во время второй карабахской войны.
Этибар Мирзоев также подробно рассказал о сферах деятельности Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, отметив работу пожарно-спасательных сил министерства в целях предотвращения стихийного бедствия в Турции в июле-августе прошлого года.
Выразив благодарность за искренний прием, Фатих Метин подчеркнул важность дальнейшего расширения сотрудничества между соответствующими структурами двух стран в области борьбы с чрезвычайными ситуациями, в том числе тушении лесных пожаров.
Он также рассказал о самоотверженной работе азербайджанских пожарных-спасателей в тушении пожаров, произошедших в Турции летом прошлого года, и поблагодарил президента Ильхама Алиева и азербайджанский народ за оказанную поддержку и помощь.
В заключение встречи Метин поблагодарил министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдина Гейдарова от имени министра сельского и лесного хозяйства Турции Вахита Киришчи за внимание, уделяемое развитию взаимодействия между двумя ведомствами.
Затем гости ознакомились с Центром управления кризисных ситуаций министерства и деятельностью Сабаильской районной пожарной части Государственной противопожарной службы.