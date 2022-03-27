Германия готова стать гарантом безопасности Украины в рамках ее будущего мирного договора с Российской Федерацией. Но пока неизвестно, будут ли такие гарантии включать военный компонент. Об этом сообщает Reuters.

Как заявил пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Хебештрайт, канцлер Олаф Шольц в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил "общую готовность" выступить в роли гаранта безопасности.

При этом Хебештрайт не стал уточнять, будет ли роль гаранта безопасности также включать военный компонент.