В Кыргызстане оплакивают солдат, которые погибли в Украине, воюя в российской армии. Среди них и 19-летний призывник, сообщает haqqin.az со ссылкой на AFP.

В маленьком киргизском городке Кара-Балта женщина плачет навзрыд, когда солдаты поднимают гроб, в котором лежит тело ее сына. Он погиб в Украине, сражаясь за Россию.

«Проклятая Украина! Ты всегда хотел вступить в российскую армию, и посмотри, что случилось. На кого ты меня оставил? Забери меня с собой!», - кричит она, когда процессия с телом сына удаляется от ее дома.

Рустам Зарифулин родился в Кыргызстане, но после окончания школы пошел в российскую армию. Он умер в Украине 14 марта в возрасте 26 лет.

В похоронах наряду с властями Кара-Балты, расположенного в часе езды от Бишкека, участвовали и сотрудники российского посольства, которые сообщили, что погибший награжден медалью за храбрость.

Жители Кара-Балты, беседовавшие с AFP, рассказали о «мечте всей жизни Рустама Зарифулина воевать за российскую армию».

«Он сказал, что хочет защищать Россию. Кара-Балта потеряла одного из своих лучших бойцов», - говорят они.

Похороны Зарифулина стали вторыми на прошлой неделе в Кыргызстане. Двумя днями ранее в Иссык-Кульской области был похоронен Эгемберди Дорбоев - еще один человек, родившийся в Кыргызстане и погибший в Украине в боях на стороне России. Как сообщают киргизские СМИ, 19-летнего юношу призвали осенью.