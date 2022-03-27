Из Германии депортировали около 40 граждан Азербайджана

В рамках Соглашения между Азербайджаном и Европейским Союзом о реадмиссии лиц, проживающих без разрешения, во вторник, 29 марта, из Германии были депортированы 38 граждан Азербайджана, сообщает пресс-служба Государственной миграционной службы.

Как заявили в ведомстве, процесс реадмиссии был осуществлен в соответствии с правилами, установленными в связи с пандемией Оперативным штабом при Кабинете министров.

«Рабочая группа по реинтеграции, координирующая свою деятельность с Государственной миграционной службой, принимает соответствующие меры для реинтеграции реадмиссированных граждан Азербайджана в местное общество и решения проблем, с которыми они могут столкнуться», - говорится в сообщении.