Производственное объединение «Азеригаз» регулярно проводит встречи с субъектами предпринимательства с целью поддержки развития предпринимательства. Очередная встреча в рамках акции «Открытый микрофон» состоялась в Сумгаите. На встрече ответственные лица ПО «Азеригаз», а также Агентства по развитию малого и среднего бизнеса выслушали проблемы и предложения предпринимателей. Об этом сообщили в пресс-служба производственного объединения.

Занимающийся предпринимательской деятельностью Эльнур Ханмамедов сообщил, что после проведения государственной проверки счетчика, срок действия которого истек, в его возврате была задержка. Ответственными лицами объединения были доведены до сведения предпринимателя существующие правила процедуры, даны необходимые разъяснения по адресованному вопросу.

Другие владельцы предприятий общественного питания довели до сведения сотрудников ПО, что у них нет проблем с газовым хозяйством. Наряду с предпринимателями жители рассказали о трудностях, с которыми они сталкиваются в связи с газоснабжением. Камиль Велиев протестовал против замены счетчика с последующей оплатой (механического типа) на счетчик с предоплатой (смарт-карты), установленный в общежитии, где он живет. Позже гражданин попросил не менять счетчик на платный. Все поступившие обращения получили ответы, зарегистрированы для рассмотрения.