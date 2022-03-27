Подоляк о встрече Зеленского и Путина: можно начать готовиться

«Украина подготовила пакет документов для проведения личной встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина. Наработки передали российской делегации во время переговоров в Стамбуле. В принципе можно уже начинать готовиться к встрече президентов. Когда именно это произойдет - вопрос логистический, потому что россиянам нужно посмотреть наши предложения, дать какой-то предварительный ответ». Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, ключевым вопросом является договор о гарантиях безопасности.

«Мы считаем, что пакет документов готов. Ключевой - это договор о гарантиях безопасности, которые решают вопросы войны и мира… Наверное, мы можем выходить на понимание, что в ближайшее время встреча президентов будет. Когда именно, сказать невозможно», - отметил Подоляк.