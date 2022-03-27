Лавров: Россия и Иран будут вместе обходить западные санкции

«Россия вместе с Ираном намерена выстраивать практические шаги, которые позволят обходить западные санкции. Россия также планирует добиваться осуждения незаконных действий Запада в международных дискуссиях». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном, передает РИА Новости.

По словам главы МИД России, Москва видит в ограничениях Запада механизм, призванный подорвать принципы «суверенного равенства государств» и «невмешательства во внутренние дела других стран».

Сергей Лавров также выразил заинтересованность России в укреплении сотрудничества с Тегераном.

Отмечается, что Россия и Иран уже разрабатывают единую систему передачи финсообщений в обход международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT. Страны также обсуждают признание карт российской платежной системы «Мир».