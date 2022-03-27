Мединский подробно рассказал о содержании письменного предложения Украины
Письменные предложения Украины, переданные России на встрече в Стамбуле, содержат положения об отказе Киевом от вступления в НАТО и ядерного оружия. Об этом заявил в среду глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский в эфире телеканала "Россия-24", пишет ТАСС.
"Вчера киевские власти впервые за все предшествующие годы заявили о своей готовности договариваться с Россией. Они передали нам зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения, которыми предусмотрено: отказ от вступления в НАТО, фиксация безблокового статуса Украины, отказ от ядерного оружия и другого оружия массового поражения", - сказал он.
По словам Мединского, предложения Украины также содержат отказ от размещения иностранных военных баз и военных контингентов, а также обязательство о проведении военных учений только по согласию государств-гарантов, в числе которых будет и Россия.
Мединский заявил, что Украина во вторник впервые зафиксировала свою готовность выполнить ряд важнейших условий, чтобы в будущем построить нормальные отношения с Россией.
"Вчера украинская сторона впервые зафиксировала, причем в письменном виде, свою готовность к выполнению целого ряда важнейших условий для строительства в будущем нормальных и, надеюсь, добрососедских отношений с Россией", - отметил он.
Есть неопровержимые доказательства, что Киев готовился к наступлению в Донбассе, РФ была вынуждена начать спецоперацию, сообщил Мединский.
По его словам, принципиальная позиция РФ в отношении Крыма и Донбасса остается неизменной. Если Украина выполнит все зафиксированные в предложениях обязательства, угроза создания плацдарма НАТО будет ликвидирована, заявил Мединский.