Болгария не будет платить за российский газ рублями

«Требование Москвы об оплате поставок российского газа в рублях нарушает контракты и не должно исполняться». Об этом заявила представитель правительства Болгарии Лена Бориславова, сообщает «Ъ».

Она отметила, что Совет министров страны на заседании обсудил ситуацию с возможным прекращением поставок газа из России.

«Позиция Болгарии, которая также была согласована на европейском уровне, заключается в том, что такое нарушение существующих контрактов, в которых четко указано, что платежи должны осуществляться в евро или долларах США, не будет допущено», - сказала представитель кабинета министров.

Отметим, что на данный момент Болгария продолжает переговоры с Азербайджаном об увеличении импорта газа и изучает возможность импорта сжиженного природного газа через терминалы в Греции и Турции.