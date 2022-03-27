«Россия перебрасывает новые силы»: Зеленский просит Норвегию о помощи

Президент Владимир Зеленский просит Норвегию предоставить Украине противокорабельное вооружение, ракеты «Гарпун» и системы противовоздушной обороны. Об этом глава государства сказал в обращении к парламенту Норвегии, пишет УНИАН.

«Война продолжается. Россия перебрасывает новые силы на нашу землю, чтобы продолжить уничтожать нас, уничтожать украинцев. Мы должны сделать больше, чтобы остановить войну. Первое и главное - это оружие. Свобода должна быть вооруженной не хуже, чем тирания. Я буду очень конкретным в ваших стенах. Поверьте, мы теряем конкретных людей, конкретные города, они разрушаются. Поэтому я хочу назвать четко, что нам необходимо, в частности противокорабельное вооружение, ракеты «Гарпун», а также системы противовоздушной обороны NASAMS. Кроме того, мы нуждаемся в средствах для поражения бронетехники, артиллерийских систем», - подчеркнул Зеленский.

«Всё оружие, которым вы можете помочь нам, будет использовано только для защиты нашей свободы, вашей свободы. Только для защиты той свободы и безопасности, которыми вы пользуетесь вместе с другими европейцами», - заявил Зеленский.