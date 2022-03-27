Сегодня у Азербайджана есть шанс завоевать еще три медали в вольной борьбе. Абубакр Абакаров (86 кг) пробился в финал, победив борцов из Молдовы, Латвии и Польши. В финале ему будет противостоять Майлс Назем Амине из Сан-Марино.

Бронзу оспорят Туран Байрамов (74 кг) и Осман Нурмагомедов (92 кг). Байрамов прошел соперников из Болгарии и Эстонии, но оступился в полуфинале, проиграв Таймуразу Салказанову из Словакии. Его оппонентом в схватке за бронзу будет представитель Румынии Зураб Карпаев.

Нурмагомедов победил в четвертьфинале поляка Радослава Марцинкевича, однако в полуфинале оказался слабее Ахмеда Батаева из Болгарии. В поединке за 3-е место Осман поборется с испанцем Дамьеном Иглесиасом Вильелой.

Напомним, вчера азербайджанские вольники завоевали одно золото и три серебра. Магомедхан Магомедов (97 кг) стал чемпионом Европы. А Алиаббас Рзазаде (57 кг), Гаджи Алиев (65 кг) и Ашраф Аширов (79 кг) уступили в финале и удостоились серебряных наград.

Также сегодня в борьбу вступили наши вольницы. Алена Колесник (59 кг) вышла в полуфинал, победив соперниц из Турции и Германии. В борьбе за выход в финал Колесник поборется сегодня с полькой Йовитой Марией Вржесьень.

Тюркян Насирова (50 кг) победила венгерку, но в четвертьфинале уступила спортсменке из Болгарии, завершив выступление в Будапеште.