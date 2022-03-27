МИД Украины вновь обвиняет Германию в недостаточной поддержке

«Некоторые западные государства прекрасно умеют находить отговорки, когда речь заходит о поддержке Украины. В этом они действительно превосходны. Германия опасается пойти на экономические жертвы. Знаете что? Мы идем на настоящие жертвы. Мы теряем людей». Об этом в интервью журналу Stern заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Он обратился к немцам со словами: «Пока война продолжается, ваша страна должна делать больше».

Кулеба также потребовал остановить импорт и экспорт российских товаров через германские порты, отключить все российские банки от системы SWIFT и немедленно прекратить поставки газа, нефти и угля из России.