Украинский пограничник Роман Грибов, участвовавший в обороне острова Змеиный и отказавшийся сдаваться без боя российскому военному кораблю, награжден знаком отличия "За заслуги перед Черкасщиной", сообщил глава областной военной администрации Игорь Табурец. Об этом пишет segodnya.ua.

Роман - автор знаменитой фразы про "русский военный корабль", которому указывается нужное направление. Солдаты украинского военного гарнизона впоследствии оказались в плену, позже их обменяли на российских пленных.

"Имел честь приветствовать на Родине нашего без преувеличения легендарного военного. Роман участвовал в обороне острова Змеиный. Черкасчанин вместе с побратимами продемонстрировал всему миру твердость и крепость украинского духа, нашу несокрушимость", - написал Табурец.