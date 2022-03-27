Освобожденные территории, Украина, энергобезопасность Европы: переговоры Байрамова и Хиппи

Сегодня же прошли переговоры британского министра с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Как уже сообщалось, в Баку с визитом находится министр Вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи. В рамках визита состоялись его встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и министром обороны Закиром Гасановым.

В азербайджанском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что в ходе переговоров стороны выразили удовлетворение уровнем сотрудничества между Великобританией и Азербайджаном как в двустороннем, так и многостороннем формате, обменялись мнениями о перспективах сотрудничества в политической, экономической, торговой, энергетической (включая альтернативную энергетику), инвестиционной и других сферах, в том числе в вопросе восстановления освобожденных территорий Азербайджана.

Стороны также обсудили вопросы региональной безопасности. Британский министр отметил успешное сотрудничество между Азербайджаном и Великобританией, подчеркнув, что Баку вносит весомый вклад в энергетическую безопасность Европы.

В сообщении МИД Азербайджана отмечается, что стороны обменялись мнениями по ситуации в Украине, а также другим вопросам, представляющим взаимный интерес.