Лавров заявил о желании России «снять напряженность» в конфликте с Украиной

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в кулуарах третьей конференции глав МИД стран - соседей Афганистана в китайском Туньси заявил о желании России "снять напряженность" в конфликте с Украиной. Об этом сообщает агентство dpa.

По информации Пекина, во время встречи со своим китайским коллегой Ван И глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что Москва намерена продолжить мирные переговоры с Киевом.