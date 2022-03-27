Лавров заявил о желании России «снять напряженность» в конфликте с Украиной
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в кулуарах третьей конференции глав МИД стран - соседей Афганистана в китайском Туньси заявил о желании России "снять напряженность" в конфликте с Украиной. Об этом сообщает агентство dpa.
По информации Пекина, во время встречи со своим китайским коллегой Ван И глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что Москва намерена продолжить мирные переговоры с Киевом.
В свою очередь, глава МИД КНР заявил, что украинский вопрос имеет сложную историю. Китай, подчеркнул Ван И, поддерживает Россию и Украину в попытках дипломатического преодоления кризиса, чтобы как можно скорее добиться прекращения военного противостояния, способного перерасти в крупный гуманитарный кризис.
В то же время Сергей Лавров в видеоролике, выпущенном российским МИД перед встречей с Ван И, заявил, что мир "переживает очень серьезный этап в истории международных отношений": "Мы вместе с вами и с нашими единомышленниками будем двигаться к многополярному, справедливому, демократическому мировому порядку", передает слова российского министра Deutsche Welle.